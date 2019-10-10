دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters بومبيو: معاملة الصين للمسلمين انتهاك جسيم لحقوق الإنسان

واشنطن (رويترز) - قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن معاملة الصين للمسلمين، ومن بينهم الويغور، في غرب البلاد يمثل "انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان" وأضاف أن واشنطن ستواصل إثارة هذه القضية.

وقال بومبيو لشبكة ‭‭)‬‬بي.بي.إس‭‭(‬‬ التلفزيونية يوم الأربعاء "هذا ليس انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان فحسب لكننا نعتقد أنه ليس من مصلحة العالم أو الصين الانخراط في هذا النوع من السلوك".

وردا على سؤال عما إذا كان الرئيس الصيني شي جين بينغ يتحمل المسؤولية أجاب بومبيو "شي جين بينغ يقود البلاد وهو مسؤول عن الأشياء التي تحدث باسمه شأنه في ذلك شأن قائد كتيبة دبابات أو شركة صغيرة".

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ولمعاقبة بكين على معاملتها للأقليات المسلمة وسعت الحكومة الأمريكية هذا الأسبوع قائمتها السوداء التجارية لتشمل بعض الشركات الناشئة الرائدة في مجال الذكاء الصناعي وأعلنت فرض قيود على منح التأشيرات للمسؤولين في الحكومة الصينية والحزب الشيوعي الذين تعتقد أنهم مسؤولون عن احتجاز أو إساءة معاملة الأقليات المسلمة في إقليم شينجيانغ.

وتنفي الصين إساءة معاملة الويغور.

(إعداد سها جادو للنشرة العربية - تحرير علي خفاجي)