شكرا لقرائتكم خبر عن كاتب سعودى: إذا كان "داعش" يوزع أوسمة سيكون أردوغان أول من ينالها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد خالد الزعتر الكاتب السعودى، أن مايقوم به أردوغان فى شمال سوريا هو أعظم هدية لداعش، وأن ماتقوم به تركيا من إضعاف الأكراد الذين كانوا حائط صد أمام تنظيم داعش الإرهابى، وصناعة الفوضى فى الشمال السورى، يعمل على إيقاظ التنظيمات الإرهابية ويتيح لها المجال للعودة للواجهة.

وأضاف خالد الزعتر فى تغريدة له عبر حسابه الشخى على تويتر، أن عودة الدولة السورية العربية الموحدة والحفاظ على سيادتها، واجب عربى يجب أن تتكاتف الجهود العربية لتحقيق ذلك ، لردع الإنتهاكات التركية والإيرانية والإسرائيلية للسيادة السورية، وقطع الطريق أمام محاولات فرض الأمر الواقع التى تقوم بها تركيا وإيران لتحقيق أطماعهم التوسعية فى سوريا .

وتابع خالد الزعتر: إذا كان تنظيم داعش يوزع أوسمة، بلا شك سيكون أردوغان" صديق أبو بكر البغدادى" هو من يستحقها، بالأمس ساهم في صناعة هذا التنظيم ووفر له الممر الأمن والعلاج المجانى فى تركيا، واليوم يحاول بما يقوم به فى شمال سوريا إعادة التنظيم للواجهة ويساعده فى التخلص من أعداءه وهم الأكراد.