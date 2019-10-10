شكرا لقرائتكم خبر عن أمين "الحرية": نهاية أردوغان اقتربت بعد سيطرة حكم الإمبراطورية العثمانية عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استنكر محمد مجدى صالح أمين حزب الحرية المصرى بالشيخ زايد، التوغل التركى فى الأراضى السورية، مشيرا إلى أن ورقة التوت الأخيرة سقطت عن نظام أردوغان بعد أن سيطر عليه حكم الإمبراطورية العثمانية.

وأوضح صالح، أن عملية نبع السلام فى مناطق شمال سوريا، تمثل اعتداءً صارخا غير مقبول على سيادة دولة عربية شقيقة، مشيدا بموقف مصر وإدانتها بأشد العبارات، العدوان التركى على الأراضى السورية، ودعوتها لاجتماع طارئ في جامعة الدول العربية السبت المقبل، لـ"بحث تلك التطورات وسُبل العمل على الحفاظ على سيادة سوريا ووحدة شعبها وسلامة أراضيها".

يذكر أن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، أعلن إطلاق جيش بلاده، عملية "نبع السلام" فى منطقة شرق نهر الفرات شمالى سوريا، مبررا العملية العسكرية بهدف القضاء على ما تسميه تركيا الممر "الإرهابى" الذى تُبذل جهود لإنشائه على حدودها الجنوبية.

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