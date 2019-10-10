شكرا لقرائتكم خبر عن النائب هانى مرجان: "أردوغان اتجنن ويجب طرد سفرائه من جميع الدول العربية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب هانى مرجان، عضو مجلس النواب، إن الرئيس التركى المهووس رجب طيب أردوغان أصيب بالجنون ويريد صرف أنظار العالم عن جرائمه التى يقوم بها ضد المعارضة التركية، مطالبا جميع الدول العربية باتخاذ موقف موحد بطرد جميع سفراء تركيا وإعلان التضامن الحقيقى مع سوريا للوقف الفورى وطرد الغزاة الأتراك من الأراضى السورية.

وقال إنه يجب تقديم "أردوغان" إلى المحاكمة العاجلة أمام المحكمة الجنائية الدولية باعتباره مجرم حرب، حتى يكون عبرة لجميع الأنظمة الإرهابية، متوقعاً أن نهاية الرئيس التركى المجنون اقتربت وستكون على يد "أحرار تركيا".

وأشاد مرجان بالموقف المصرى الواضح بشان العدوان التركى على الاراضى السورية، مشيرا إلى تأييده التام لإعلان وزارة الخارجية المصرية فى بيانها بأن تلك الخطوة تُمثل اعتداءً صارخاً غير مقبول على سيادة دولة عربية شقيقة استغلالاً للظروف التى تمر بها والتطورات الجارية وبما يتنافى مع قواعد القانون الدولى وأنه يجب على المجتمع الدولى، ممثلاً فى مجلس الأمن، أن يقوم بدوره فى التصدى لهذا التطور بالغ الخطورة الذى يُهدد الأمن والسلم الدوليين، ووقف أية مساعٍ تهدف إلى احتلال أراضٍ سورية أو إجراء "هندسة ديمغرافية" لتعديل التركيبة السكانية فى شمال سوريا.

كما أشاد مرجان بتحذير مصر من تبعات الخطوة التركية على وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية أو مسار العملية السياسية فى سوريا وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2254 ودعوة مصر لعقد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية لبحث تلك التطورات وسُبل العمل على الحفاظ على سيادة سوريا ووحدة شعبها وسلامة أراضيها.