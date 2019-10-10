شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان الأفريقى يطالب مجلس الأمن بالتدخل الفورى لوقف العدوان التركى على سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدان النائب مصطفى الجندى، رئيس التجمع البرلمانى لدول شمال إفريقيا والمستشار السياسى لرئيس البرلمان الإفريقى، بشدة العدوان التركى على الأراضى السورية، معتبرا تلك الخطوة اعتداءً صارخاً غير مقبول على سيادة دولة عربية استغلالاً للظروف التى تمر بها والتطورات الجارية، وبما يتنافى مع قواعد القانون الدولى.

وطالب الجندى المجتمع الدولى، ممثلاً فى مجلس الأمن بالتدخل العاجل والفورى للتصدى لهذا التطور بالغ الخطورة الذى يُهدد الأمن والسلم الدوليين، ووقف أية مساعٍ تهدف إلى احتلال أراضٍ سورية أو إجراء "هندسة ديمغرافية" لتعديل التركيبة السكانية فى شمال سوريا، محذرا من تبعات الخطوة التركية على وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية أو مسار العملية السياسية فى سوريا وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2254.

وأشاد النائب مصطفى الجندى بدعوة مصر لعقد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية لبحث تلك التطورات وسُبل العمل على الحفاظ على سيادة سوريا ووحدة شعبها وسلامة أراضيها، مؤكدا أن العدوان التركى فى سوريا يمثل اعتداءً غير مقبول من جانب رجب طيب أردوغان على سيادة سوريا على أراضيها، مؤكدا أن الحرب التركية على الشمال السورى يعد أمرا مرفوضا ويخالف ميثاق الأمم المتحدة.