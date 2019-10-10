شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يقترح تشكيل لجنة لمعرفة تكلفة زراعة المحاصيل لتحديد أسعار توريدها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب محمد سعد تمراز، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن تطبيق الزراعات التعاقدية، وتحديد أسعار المحاصيل والإعلان عنها قبل موسم الزراعة بوقت كاف، خاصة المحاصيل الاستراتيجية وفى مقدمته القمح والقطن والأرز.

وأوضح عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن الزراعات التعاقدية من أبرز التشريعات التى تهدف للنهوض بالزراعة، وتعد ترجمة حقيقية لاهتمام مؤسسات الدولة بملف الزراعة، لافتا إلى حرص اللجنة على فتح هذا الملف خلال دور الانعقاد الحالى، على أن يتم استدعاء كافة التنفيذيين المعنيين بالأمر لحل أزمة التسعير.

واقترح تمراز، إعداد قاعدة بيانات عن تكاليف الزراعة لمعرفة التكاليف، ومن ثم تحديد حجم الدعم اللازم للفلاح وفقا لتلك التكاليف، بالإضافة لإعلان أسعار التوريد، متضمنه هامش ربح مناسب للمزارعين، على أن تلتزم الحكومة بشراء المحاصيل، وعدم ترك الفلاح فريسة لجشع التجار والسوق السوداء.

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