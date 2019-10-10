شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم البرلمان: تعديل قانون إنشاء مدينة زويل يجعلها منارة للبحث العلمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت لجنة التعليم بمجلس النواب، موافقتها على تعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2012 بإنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، مؤكدة أنه جاء مهماً لجعل مدينة زويل مدينة متميزة ومنارة للبحث العلمى والعلوم والتكنولوجيا والابتكار بما يتفق مع سياسات واستراتيجيات الدولة.

ويهدف مشروع القانون إلى وضع مدينة زويل ضمن منظومة التعليم العالى والبحث العلمى كمؤسسة علمية بحثية ذات شخصية اعتبارية عامة مستقلة بموجب أحكام القرار بقانون رقم (161) لسنة 2012 لتشجيع البحث العلمى والابتكار والعلوم، نظراً لأن المدينة كانت تعمل كالجزيرة المنعزلة خارج منظومة التعليم والبحث العلمى للدولة بالرغم من تميزها العلمى والبحثى للمدينة منذ إنشاءها، حيث اقتصر الأمر على مجرد وجود ممثل عن وزارتى التعليم العالى والبحث العلمى فى تشكيل المجلس الاستشارى الأعلى للمدينة، ومجلس الإدارة.

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