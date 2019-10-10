ألمانيا: الدستورية العليا ترفض دعوى اليسار ضد الاستعانة بالجيش لمكافحة داعش

محمد اسماعيل - القاهرة - كارلسروه، ألمانيا (د ب أ)
رفضت المحكمة الدستورية العليا في ألمانيا اليوم الخميس دعوى قضائية أقامتها الكتلة البرلمانية لحزب اليسار المعارض ضد الاستعانة بالجيش الألماني لمكافحة تنظيم الدولة "داعش".
ووصفت المحكمة الدعوى ضد الحكومة الاتحادية والبرلمان "بوندستاج" بأنها غير مشروعة.
وأوضحت المحكمة اليوم أنه يبدو "مستبعدا من البداية" أن يكون هناك انتهاك لقوانين البرلمان الألماني.
وأضافت المحكمة أن فرض رقابة عامة على إجراءات السياسة الخارجية وسياسة الدفاع التي تتبعها الحكومة الاتحادية ليس ممكنا، بموجب القانون الذي ينظم العلاقات بين مؤسسات الحكومة الاتحادية.
يشار إلى أن ألمانيا تشارك منذ نهاية عام 2015 في تحالف دولي ضد داعش بمشاركة حوالي 80 دولة. ويشارك الجيش الألماني حاليا في المهمة بالعراق بطائرات استطلاع "تورنيدو" وطائرة تزويد بالوقود ومدربين عسكريين.
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