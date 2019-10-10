مسؤول كردي سوري: العدوان التركي يضعف القدرة على حراسة محتجزي داعش

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة (الخليج 365) ذكر مسؤول كبير من أكراد سوريا يوم الخميس أن الهجمات التركية في شمال شرق سوريا تضعف قدرة قوات الأمن على حراسة سجون تضم مقاتلي داعش. ونقلت وكالة رويترز عن بدران جيا كرد قوله إن ذلك قد يؤدي لفرار المتشددين وأن عدد حراس السجون تقلص مع اشتداد القتال مع تركيا.

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