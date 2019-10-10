إردوغان: مقتل 109 "إرهابيين" في العدوان التركي على شمال سوريا

محمد اسماعيل - القاهرة - اسطنبول (دب أ) أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن قواته قتلت 109 "إرهابيين" في عدوانه على مناطق سيطرة الأكراد في شمال سوريا. وجدد أردوغان اليوم الخميس التأكيد على أن هدف العدوان هو إفشال مخطط لإقامة "دولة إرهابية" على الحدود التركية. وحث المقاتلين الأكراد على إلقاء السلاح، وهدد "بتدمير من يتبقى منهم".

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