المالكي: التوغل التركي بسوريا "غير مبرر" وسيزيد من التوتر

محمد اسماعيل - القاهرة - بغداد (أ ش أ)

أكد رئيس ائتلاف دولة القانون في العراق، نوري المالكي، اليوم الخميس، أن التدخل التركي بسوريا غير مبرر، مشيرا إلى أنه سيزيد التوتر في المنطقة.

وقال المالكي في بيان، أوردته قناة "السومرية" الإخبارية ، إن " رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي استقبل سفير جمهورية سوريا لدى العراق صطام الدندح "، مبينا أنه "جرى خلال اللقاء بحث مستجدات الوضع السياسي والأمني في العراق والمنطقة، ومسألة التوغل العسكري التركي في الأراضي السورية".

وأشار المالكي إلي أن "التدخل التركي غير مبرر وسيزيد التوتر في المنطقة"، داعيا المجتمع الدولي إلى أن يكون له موقف من هذا الأمر.

وشدد "على عمق العلاقات بين العراق وسوريا، والروابط التاريخية والاجتماعية بينهما، وضرورة تعزيزها لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين".