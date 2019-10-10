بالصور- محافظ بني سويف يتفقد أعمال تطوير كورنيش النيل

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان:

تفقد المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف أعمال تطوير كورنيش النيل الجاري تنفيذها بالجزء العلوي، وذلك للوقوف على المعوقات التي تواجه الأعمال، وشدد على تسريع وتيرة العمل، وأن يكون تطوير الكورنيش في مقدمة الأولويات.

وتشمل المرحلة الحالية تطوير ورفع كفاءة الجزء العلوي من الكورنيش بطول 2 كم، وتضمنت الأعمال إزالة التعديات على الكورنيش أمام المحال التجارية، وإجراء بعض التوسعات، وزيادة عرض الطريق ليصبح 30 مترًا في الاتجاهين.

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وتتضمن المراحل اللاحقة من المشروع تنفيذ تصميم للتطوير الشامل وتحويل الكورنيش إلى منطقة حضارية ومتنفس للمواطنين يحتوي على خدمات متكاملة، مثل تنفيذ ممشى علوي وسفلي على النيل مباشرة، ويضم جزءًا للمشاة وآخر للدراجات، ومسرح مكشوف بالجزيرة.

وتفقد المحافظ نادي الكشافة البحرية على الكورنيش، حيث تواجد بعض شباب الكشافة أثناء الجولة، وتبادل معهم الحديث، مشجعًا إياهم على الاستمرار في نشاطهم الكشفي، الذي يؤهلهم ليكونوا عناصر ايجابية في خدمة مجتمعهم ووطنهم.

ووجه المحافظ برفع كفاءة النادي، حيث لاحظ بعض الأجزاء غير المؤهلة، مؤكدًا على دعمه لكل الأنشطة الشبابية الهادفة والتي تساهم في خدمة المجتمع، خاصة وأن الدولة تتبنى العديد من الأعمال والمشروعات التي في مجملها تصب في مجال دعم الشباب وبناء الشخصية المصرية المتكاملة.