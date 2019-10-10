بالصور- افتتاح أعمال تطوير مدرسة المشير عبد الحكيم عامر الثانوية في المنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا – محمد المواجدي:

افتتح اللواء أحمد جبريل السكرتير العام المساعد لمحافظة المنيا، نائبًا عن اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، اليوم الخميس، أعمال إحلال وتجديد مدرسة المشير عبد الحكيم عامر الثانوية بقرية اسطال بمركز سمالوط، بتمويل من البنك الأهلي المصري.

جاء ذلك بحضور محمد عزب وكيل وزارة التربية والتعليم، ومدحت القاضي رئيس مدينة سمالوط، ومحمد لطفي مدير منطقة البنك الأهلي.

وتفقد السكرتير المساعد، فصول المدرسة وتجهيزات المكتبة ومعمل الحاسب الآلي ومعمل العلوم بالمدرسة، مشيدًا بالتجهيزات الموجودة بالمدرس، بعدما تم تطوير 19 فصلًا بالمدرسة بالإضافة لتطوير معمل العلوم والحاسب الآلي، كما تم تسليم الزي المدرسي والأدوات المدرسية للطلاب.

ووجه "جبريل"، الشكر لكافة المؤسسات على مساهمتها المستمرة في تحقيق التنمية والاهتمام بالتعليم، خاصة في المناطق الفقيرة والمحرومة.