الرئيس الأوكراني ينفي ابتزاز ترامب له

نفى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينكسي، ابتزار نظيره الأمريكي دونالد ترامب له، خلال المكالمة التي جرت بينهما في يوليو المنصرم أو خلال لقائهما في سبتمبر الماضي بالولايات المتحدة الأمريكية.
الأمريكية وقت المكالمة مع ترامب"، مضيفًا أن وزير الدفاع الأوكراني أبلغه بالأمر في وقت لاحق.
وقال زيلينكسي - حسبما ذكرت شبكة (يورو نيوز) الأوروبية اليوم الخميس - : "إنه لم يكن لديه علم بتعليق المساعدات العسكرية
مكالمته الهاتفية مع ترامب كان ترتيب لقاء لاحق .. لافتًا إلى أنه طلب من البيت الأبيض تغيير لغته الخطابية حول أوكرانيا.
وأضاف أنه ناقش قرار التعليق مع نائب الرئيس الأمريكي "مايك بنس" خلال اجتماع عٌقد في بولندا سبتمبر الماضي، مشيرًا إلى أن الهدف من
يُذكر أن مجلس النواب الأمريكي قد بدأ تحقيقًا، الشهر الماضي، حول إذا ما كان ترامب استخدم تعليق المساعدات الأمريكية كورقة ضغط على أوكرانيا؛ بهدف جعلها تدلي بمعلومات عن نائب الرئيس الأمريكي السابق ومنافسه الديمقراطي الأبرز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020 جو بايدن.
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