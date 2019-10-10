أول خطاب لأردوغان بعد اجتياح القوات التركية شمال سوريا

زعم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن تركيا واجهت الكثير من التحديات وتجاوزت الكثير من العقبات رغم ما يخطط ضدها.
وأضاف قائلًا " حيدنا أكثر من 16 ألف إرهابي داخل وخارج حدودنا، وتابع أن عملية نبع السلام جاءت لتطهير شرق الفراتمن الإرهابيين.
وكشف الرئيس التركي على حد قوله في خطابه اليوم الخميس أن تركيا ليست لديها أي مشكلة مع إخوانها الأكراد .
أعلنت قوات سوريا الديمقراطية، اليوم الخميس، تصديها لمحاولات القوات التركية التوغل فيمناطق سيطرتها في شمال سوريا، غداة بدء أنقرة عملية واسعة ضدها تخللها قصف عنيف استهدف مدنا وقرى عدة.
وقال مسئول في قوات سوريا الديمقراطية إن اشتباكات ضارية تتواصل في قرى سورية حدودية مع القوات التركية.
وأضاف مروان قامشلو، وهو مسؤول إعلامي بقوات سوريا الديمقراطية أن "اشتباكات ضارية تجري في القرى التي تحاول القوات التركيةدخولها".
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