ماكرون: فرنسا تزيد مساهمتها بنسبة 15٪ لمكافحة الإيدز والسل والملاريا

أعلن رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون، أن بلاده ستزيد مساهمتها في الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا، بنسبة 15% على مدى 3 سنوات.
وقال ماكرون - خلال المؤتمر السادس لتجديد موارد الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا، المنعقد بمدينة ليون، حسبما ذكرت قناة (فرانس 24) الاخبارية اليوم الخميس - إن فرنسا التي تدفع حاليا 1.8 مليار دولار، لم تزد مساهمتها منذ عام 2010.
وتطمح فرنسا - بحسب "فرانس
وكانت أعمال المؤتمر السادس لتجديد موارد الصندوق العالمي لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز) والسل والملاريا قد انطلق أمس /الأربعاء/ في مدينة "ليون" الفرنسية، بهدف جمع نحو 14 مليار دولار للتمويل .
ويعقد المؤتمر لأول مرة في فرنسا بحضور الرئيس الفرنسي، ويقام دوريا كل ثلاث سنوات، بهدف تجديد موارد الصندوق والتغلب بحلول عام 2030 على هذه الأوبئة التي تتسبب في وفاة 3 ملايين شخص في مختلف أنحاء العالم، وتوجه أكثر من 70٪ من موارد الصندوق إلى قارة أفريقيا.
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