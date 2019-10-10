العدوان التركي على سوريا مواصلة لجرائم الأجداد في اغتصاب حقوق الشعوب

تهوّر جديد وخطوة فى غاية الخطورة يقوم بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والجيش التركي لشن عملية عسكرية على مناطق شمال وشرق سوريا، الأمر الذى يعد خرق فاضح للقوانين والأعراف الدولية وخطوة في غاية الخطورة تهور.

ودفع الهجوم التركي على سوريا إلى استجابة مجلس الأمن للاستجابة لطلب بلجيكا وفرنسا وألمانيا وبولندا والمملكة المتحدة لعقد جلسة طارئة اليوم الخميس لبحث الهجوم التركي فى سوريا.

وقال مغردون، إن العدوان التركي

على سوريا من قبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان محاولة لمواصلة جرائم أجداده فى القتل واغتصاب حقوق الشعوب، مشيرين إلى أن أردوغان يحاول إبادة الأكراد

وتابع مغردون:" العدوان التركي تعدٍ سافر على وحدة واستقلال وسيادة الأراضي السورية"، لافتين إلى أن صمود الأكراد لبعض الوقت في وجهة العدوان التركى يسقط أردوغان، قائلين: "أي عروبة عندك تخليك

تفرح لقصف واجتياح دولة عربية، إنهم فقط الإخوان الخونة والمرتزقة".

ولفت مغردون آخرون، أن أردوغان لم يعلق إلا على إدانة السعودية للعدوان التركى على السعودية بالرغم من أكثر من 15 دولة أدانت العدوان التركي على مناطق شمال شرق سوريا، مما يوضح مدى الحقد الذي يكنّه النظام التركي للمملكة، وإدراك أردوغان بأن السعودية ثقل دولي كبير فوقوفها ضده ليس من صالحه وتحرّكاتها مختلفة عن بقية الدول، مؤكدين أن العدوان التركي الغاشم على سوريا الذي يحتل شمال سوريا، جريمة حرب ومحاولة تغطية مشاكل تركيا الداخلية.