تصديق اعترافات رجل أمن قتل متظاهرًا بالعراق

أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الخميس، عن تصديق محكمة تحقيق الحلة جنوب بغداد، اعترافات منتسب أمني تسبب بمقتل متظاهر في المحافظة، وفقًا لموقع روسيا اليوم.
وذكر بيان لمجلس القضاء أن"محكمة تحقيق الحلة صدقت أقوال ثلاثة موقوفين بينهم منتسب في قوة مكافحة الشغب اعترف بتسببه باستشهاد متظاهر في مركز المحافظة عبر إطلاقات نارية".
وأضاف أن "المحكمة دونت أقواله استنادا إلى أحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي وأجرت كشف الدلالة تمهيدا لإحالته على المحكمة المختصة".
وقتل نحو مئة شخص في التظاهرات التي بدأت ضد الفساد وللمطالبة بتأمين خدمات الكهرباء والماء وتحولت إلى المطالبة بإسقاط الحكومة.
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