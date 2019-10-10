انسحاب 50 جنديًا أمريكيًا مع عشرات الآليات من الحسكة السورية

أفادت وكالة "سانا" السورية للأنباء، بانسحاب قرابة 50 جنديا أمريكيا مع عشرات الآليات من محافظة الحسكة عبر معبر "سيمالكا" المائي غير الشرعي مع العراق.
وأعلنت قوات سوريا الديمقراطية، اليوم الخميس،تصديها لمحاولات القوات التركية، التوغل في مناطق سيطرتها في شمال سوريا، غداة بدء أنقرة عملية واسعة ضدها تخللها قصف عنيف استهدف مدنا وقرى عدة.
وقال مسؤول في قوات سوريا الديمقراطية، إن اشتباكات ضارية تتواصل في قرى سورية حدودية مع القوات التركية.
وأضاف مروان قامشلو، وهو مسؤول إعلامي بقوات سوريا الديمقراطية أن "اشتباكات ضارية تجري في القرى التي تحاول القوات التركيةدخولها".
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