رئيس الوزراء الياباني يلتقي 50 من كبار الشخصيات حول العالم الشهر الجاري

يعتزم رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي إجراء محادثات منفصلة مع 50 ضيفًا من كبار الشخصيات على مستوى العالم خلال حضورهم حفل تنصيب الإمبراطور ناروهيتو في وقت لاحق من الشهر الجاري.



وأوضحت مصادر في حكومة طوكيو - وفقا لما ذكرته صحيفة (ذا جابان تايمز) اليابانية اليوم الخميس على موقعها الإلكتروني - أن آبي سيجتمع مع الضيوف على مدار أربعة أيام بداية من

21 أكتوبر الجاري.



ومن بين الضيوف الذين سيلتقي رئيس الوزراء الياباني معهم رئيس الوزراء التايلاندي برايوت تشان أوتشا والرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونائب الرئيس الصيني وانج تشيشان ووزيرة النقل الأمريكية إيلين تشاو وزعيمة ميانمار أونج سان سو تشي.

وقررت كوريا الجنوبية إرسال رئيس وزرائها لي ناك-يون بدلا من الرئيس

مون جيه-إن في ظل توتر العلاقات بين البلدين بسبب الخلافات على تاريخ الحرب والسياسة التجارية.



ومن بين الضيوف الملكيين الأمير تشارلز من بريطانيا وملك هولندا ويليام ألكساندر وزوجته الملكة ماكسيما وملك بلجيكا فيليب وزوجته الملكة ماتيلد.



وأرسلت وزارة الخارجية اليابانية دعوات إلى 194 دولة، بالإضافة إلى الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي أيضا.

ومن المقرر الاحتفال بتنصيب الإمبراطور ناروهيتو يوم 22 أكتوبر الجاري، بعد أن اعتلى العرش في الأول من مايو الماضي بعد تنازل والده أكيهيتو عن العرش في 30 أبريل الماضي.

