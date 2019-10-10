جائزة نوبل للآداب.. الرجال يتفوقون على النساء

من المقرر أن تعلن الأكاديمية السويدية عن اسم الفائزة بجائزة نوبل للآداب، اليوم الخميس.

ورغم أن النساء يشكلن نصف البشرية، لكن 14 منهن فقط فزن بجائزة نوبل للآداب، مقابل 100 رجل، وذلك منذ بدأت الأكاديمية السويدية منح الجائزة عام 1901.

وتعد جائزة نوبل في الآداب هي واحدة ضمن جوائز نوبل الخمسة، التي تم إنشاؤها بواسطة ألفريد نوبل عام 1895، والتي تمنح لمساهمات بارزة في الكيمياء والفيزياء والأدب والسلام والطب أو علم

وظائف الأعضاء.

ويتسلم الفائزون، جائزة نقدية بقيمة 9 ملايين كرونة (918000 دولار) وميدالية ذهبية وشهادة، بحفل في ستوكهولم في 10 ديسمبر، وهو ذكرى وفاة نوبل عام 1896، مع 5 فائزين آخرين بجوائز نوبل، فيما يتم تسليم الجائزة السادسة وهي جائزة السلام في أوسلو بالنرويج في نفس اليوم.

يذكر أن فرنسا تعتبر أكبر حائز على جائزة نوبل

في الآداب، حيث حصلت على أكثر من 16 جائزة، تليها الولايات المتحدة 12 جائزة والمملكة المتحدة 11 جائزة.

وكان الروائي كازوو إيشيغورو آخر روائي ياباني بريطاني، يفوز بجائزة نوبل في الآداب عام 2017.

لائحة النساء اللاتي فزن بجائزة نوبل للآداب

2015.. سفيتلانا أليكسييفيتش (بيلا روسيا)

2013.. أليس مونرو (كندا)

2009.. هيرتا موللر (ألمانيا)

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2007.. دوريس ليسينغ (بريطانيا)

2004.. إلفريدي يلينيك (النمسا)

1996.. فيسلافا شيمبورسكا (بولندا)

1993.. توني موريسون (الولايات المتحدة)

1991.. نادين غورديمر (جنوب أفريقيا)

1966.. نيلي ساكس (السويد)

1945.. غابرييلا ميسترال (تشيلي)

1938.. بيرل باك (الولايات المتحدة)

1928.. سيغريد إندسيت (النرويج)

1926.. غراتسيا ديليدا (إيطاليا)

1909.. سلمى لاغيرلوف (السويد)