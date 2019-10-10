كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محاولة أخيرة لاحياء اقتراح بريطاني للتوصل الى صفقة الخروج من الاتحاد الأوروبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيلتقي رئيس الوزراء بوريس جونسون بنظيره الايرلندي اليوم الخميس في محاولة أخيرة لاحياء اقتراح بريطاني للتوصل الى صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقال الاتحاد الأوروبي إنه أقل بكثير مما هو مطلوب للحصول على طلاق منظم.

وقبل ثلاثة أسابيع فقط من مغادرة المملكة المتحدة أكبر كتلة تجارية في العالم، لا يزال غير واضح بشأن الشروط التي ستتركها أو ما إذا كانت ستصبح أول دولة ذات سيادة تغادر المشروع الأوروبي.

وانحدر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى خلاف عام بين لندن وبروكسل هذا الأسبوع بعد أن قال مصدر في داونينج ستريت، أن صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كانت مستحيلة أساسًا لأن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قدمت مطالب غير مقبولة.

واتهم الاتحاد الأوروبي جونسون بلعب "لعبة اللوم الغبية" وأخبر لندن بصراحة يوم الأربعاء - أي بعد أسبوع بالضبط من عرض جونسون الأولي لصفقة في اللحظة الأخيرة - أنه سيتعين عليه تقديم المزيد من التنازلات المهمة.

وفي الوقت الذي يستعد فيه الطرفان لتأجيل آخر تليهما الانتخابات البريطانية، أو الطلاق الحاد في 31 أكتوبر، سوف يجتمع جونسون مع رئيس الوزراء الأيرلندي ليو فارادكار في مكان غير معلوم في شمال غرب إنجلترا اليوم الخميس.

قال جونسون إنه متفائل بحذر، رغم أن فارادكار قال يوم الثلاثاء إنه سيكون من الصعب للغاية التوصل إلى اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بحلول الأسبوع المقبل - عندما يعقد الاتحاد الأوروبي قمة حاسمة في 17-18 أكتوبر.

قال وزير الأعمال المبتدئ كواسي كوارتنج،"إنهم يركزون بجدية على محاولة حل هذه القضية ومحاولة التوصل إلى اتفاق".

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ولكن دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي يشككون في فرص التوصل إلى اتفاق. ويتوقع معظمهم أن يُجبر جونسون على قبول التأخير في خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي - وهي خطوة قد تؤدي في النهاية إلى خروج غير منظم أو عكس مسعى خروج بريطانيا الكامل.

وحذر وزير الخارجية البريطاني السابق "جيريمي هانت" من أن "الفشل الكارثي في فن الحكم" يمكن أن يؤدي إلى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حيث من المحتمل أن يفوز جونسون في الانتخابات، ومن ثم يكون جريئًا، غير راغب في التسوية.

وقال هنت أن الاتحاد الأوروبي كان يسيء قراءة السياسة الداخلية البريطانية كما كان عند التعامل مع كل من رئيس الوزراء السابق ديفيد كاميرون وتيريزا ماي.

وقال هانت لبي بي سي: "إذا فاز بوريس، وهو ما تقوله استطلاعات الرأي في الوقت الحالي، ويعود بأغلبية، فإن الحكومة البريطانية ستكون أقل استعدادًا للتسوية".

وتعد أيرلندا ضرورية لأي حل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ودبلن التي يجب أن توافق على أي خطة للحدود بين مقاطعة أيرلندا الشمالية بالمملكة المتحدة وإيرلندا.

وعلى الرغم من أن أيرلندا لا تمثل سوى ثُمن حجم اقتصاد المملكة المتحدة البالغ 2.8 تريليون دولار، إلا أن دبلن تدعمها بقية دول الاتحاد الأوروبي التي يبلغ حجم اقتصادها - ما عدا المملكة المتحدة - 15.9 تريليون دولار.

في حين أن إيرلندا سوف تتأثر بشدة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون صفقة، فإن الأهمية النسبية لأيرلندا في المفاوضات تنتهي منذ ما يقرب من ألف عام من التاريخ كان لدبلن فيها أضعف بكثير من لندن.

وقال مكتب ماكرون أن أكبر قيادي الاتحاد الأوروبي وهما ميركل الألمانية والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيجتمعان في قصر الإليزيه يوم الأحد قبل قمة الاتحاد الأوروبي يومي 17 و18 أكتوبر.

