كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركيا تقصف سجنا يضم عددا كبيرا من مقاتلي داعش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قصفت القوات التركية، اليوم الخميس، سجن جركين في مدينة القامشلي، الذي يضم عددًا كبيرًا من مقاتلين تابعين لتنظيم داعش من أكثر من 60 دولة.

مساعدة مقاتلي داعش على الفرار

ووصفت "الإدارة الذاتية الكردية" في سوريا، القصف التركي بأنه محاولة واضحة لمساعدة مقالتي داعش على الفرار.

وأضاف البيان أن هذه الهجمات على سجون تضم إرهابيين من التنظيم ستؤدي إلى كارثة قد لا يتمكن العالم من التعامل مع تبعاتها لاحقا.

إلى ذلك، اعتبرت الإدارة الذاتية أن هذا "الاستهداف يضع العالم أمام مسؤولياته، كون هذا السجن يحتوي بداخله أخطر المجرمين الذين مارسوا أثناء تواجدهم ضمن صفوف داعش شتى أنواع الإجرام والإرهاب بحق مختلف مكونات الشعب السوري، وامتد اجرامهم للعالم أجمع."

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وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، منذ قليل، بدء العملية التركية العسكرية في شمال سوريا، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها.

تهديدات تركية

وأكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان ، في وقت سابق، عزم بلاده تنفيذ عملية عسكرية شرق الفرات.

وكانت تركيا هددت مرارا وتكرارا بالقيام بتوغل ضد ميليشيات وحدات حماية الشعب الكردية، المدعومة من الولايات المتحدة، في شمال شرقي سوريا، متهمة واشنطن بتعطيل الجهود لإقامة "منطقة آمنة" هناك على طول الحدود التركية.

غير أن الأمور تغيرت بعد اتصال هاتفي بين الرئيسين رجب طيب أردوغان ودونالد ترامب، ثم صدر بيان عن البيت الأبيض جاء فيه إن القوات الأميركية لن تدعم توغل تركيا وستغادر المنطقة.



