كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المتظاهرون يستعدون للمشاركة في مظاهرات بجميع أنحاء هونج كونج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استعد متظاهرون من هونج كونج؛ للمشاركة في مظاهرات في أنحاء المدينة اليوم الخميس، حيث قالت مراكز التسوق، إنها ستغلق أبوابها مبكرًا؛ لتجنب أن تصبح أهدافا وأن مترو المدينة، الذي تحمل وطأة الاضطرابات العنيفة سيغلق مبكرًا ثلاث ساعات.

وتعد هونج كونج واحدة من أفضل مدن التسوق في العالم، ولكن أربعة أشهر من الاحتجاجات العنيفة غالبًا ما أثرت بشدة على تلك السمعة، حيث خربت العشرات من المتاجر وأصبحت مراكز التسوق الآن مواقع للاعتصام من قبل المحتجين.

ويواجه المركز المالي الآسيوي، أول ركود له منذ عقد من الزمان بسبب الاضطرابات، حيث تضرر قطاعي السياحة والتجزئة بشدة.

ويلعب المتظاهرون لعبة القط والفأر مع الشرطة، حيث ينظمون مظاهرات في مواقع مختلفة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ويمدون موارد الأمن.

وقامت شركة "آبل أنك" يوم الأربعاء بإزالة تطبيق استخدمه المتظاهرون لتتبع تحركات الشرطة.

وبدأت الاضطرابات منذ أكثر من أربعة أشهر في المعارضة لمشروع قانون تسليم المجرمين، الذي تم سحبه الآن، ولكنها اتسعت لتصبح حركة مؤيدة للديمقراطية وسط مخاوف من انتهاك الصين لحريات هونج كونج.

وهذه الحريات مكفولة بموجب صيغة "دولة واحدة ونظامان" عندما أعادت بريطانيا، هونج كونج إلى الصين في عام 1997، والتي تسمح بالحكم الذاتي الذي لا يتمتع به البر الرئيسي.

ومع ذلك، دفعت الاضطرابات المنطقة الإدارية الخاصة إلى أسوأ أزمة سياسية منذ عام 1997، وتشكل أكبر تحد شعبي للرئيس الصيني شي جين بينغ منذ توليه السلطة في عام 2012.

ويشعر الكثير من المتظاهرين الشباب بالغضب إزاء ما يرون أنه يتفاقم من عدم المساواة وأسعار العقارات المرتفعة، التي تجعل من المستحيل بالنسبة لهم الحصول على مكان لهم وفرص العمل الفقيرة لديهم.

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وتشمل المظاهرات المخطط لها اليوم الخميس، البعض دعمًا لتايوان في يومها الوطني والتجمعات ضد وحشية الشرطة المتصورة، ومع توقع أن يرتدي المتظاهرون بقع العين لإظهار التضامن مع محتج شاب أصيب في اشتباكات مع الشرطة.

ورفض رئيس تايوان تساي إنغ ون، في خطاب بمناسبة العيد الوطني في تايبيه، صيغة "دولة واحدة ونظامان"، التي اقترحتها بكين يمكن استخدامها لتوحيد تايوان والبر الرئيسي، قائلًا: "إن الترتيب وضع هونج كونج "على الحافة" من الاضطراب ".

وتعتبر بكين تايوان مقاطعة مضللة ولم تتخل عن استخدام القوة لإدخالها إلى الحظيرة، وأصرت بكين على ترتيب هونج كونج للحكم الذاتي الخاص داخل الصين الموحدة كنموذج.

ولكن الاحتجاجات التي شهدتها هونج كونج تأججت بسبب استياء ما يراه الكثير من السكان جهودًا حثيثة من جانب بكين لممارسة السيطرة على مدينتهم، على الرغم من وعود الحكم الذاتي.

وما زالت هونج كونج تتعافى من أسبوع طويل من المصادمات العنيفة بين الشرطة وعشرات الآلاف من المحتجين.

ولا تزال العشرات من المتاجر محصورة بعد تعرضها للقمامة أو الحرق، والكتابات المعادية للحكومة مغمورة فوق محطات الحافلات والمباني، ولا تزال بعض الشوارع مليئة بالكسر والحطام المعدني الملتوي.

وألغت الصين بث مباريات كرة السلة في الدوري الأميركي للمحترفين بعد أن قام فريق هيوستن روكتس التابع لفريق الرابطة الوطنية لكرة السلة الأمريكية (NBA) بإعادة المحتجين في تغريدة.

وتبلغ قيمة أعمال الدوري الأمريكي للمحترفين في الصين أكثر من 4 مليارات دولار، وفقًا لفوربس.

وحذرت الصين الحكومات الأجنبية من الابتعاد عن الاحتجاجات التي تعتبرها شأنًا داخليًا واتهمت البعض، بما في ذلك بريطانيا والولايات المتحدة، بإذكاء المشاعر المعادية للصين.

