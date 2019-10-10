الصين تخطط لتقييد التأشيرات للزائرين الأمريكيين الذين لديهم روابط معادية

وقال أشخاص على دراية بالقيود المقترحة، إن الصين تخطط لفرض قيود أكثر صرامة على التأشيرات للمواطنين الأمريكيين، الذين تربطهم صلات بجماعات مناهضة للصين بعد القيود الأمريكية المماثلة على المواطنين الصينيين كما توترت العلاقات بين الدولتين.

وتأتي التغييرات المقترحة بعد إدخال الولايات المتحدة لقواعد أكثر صرامة للحصول على تأشيرات للعلماء الصينيين في شهر مايو.

وقال أحد المصادر: "إن قيود التأشيرات الأمريكية الجديدة التي أعلنت الماضي الثلاثاء، على الحكومة الصينية ومسؤولي الحزب الشيوعي الذين تعتقد الولايات المتحدة أنها مسؤولة عن اعتقال أو إساءة معاملة الأقليات المسلمة، قد عززت القضية المتعلقة بالقيود الصينية الجديدة.

وقال المصدر: "هذا ليس شيئًا نريد القيام به ولكن لا يبدو أن لدينا أي خيار".

وتنص القواعد الصينية على تفويض صياغة قائمة بالمؤسسات والجماعات الحقوقية العسكرية الأمريكية ووكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، وإضافة موظفيها إلى القائمة السوداء للتأشيرات، وفقًا للمصادر التي رفضت الكشف عن هويتها.

وتأتي هذه القيود المشددة وسط قلق متزايد في بكين من أن الولايات المتحدة والحكومات الأخرى تستخدم مثل هذه المنظمات للتحريض على الاحتجاجات المناهضة للحكومة في كل من الصين وهونج كونج، كما ستكون انتقاما من قيود التأشيرات الأمريكية ضد الباحثين والمسؤولين الصينيين.