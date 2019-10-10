كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصين تخطط لتقييد التأشيرات للزائرين الأمريكيين الذين لديهم روابط معادية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وتأتي التغييرات المقترحة بعد إدخال الولايات المتحدة لقواعد أكثر صرامة للحصول على تأشيرات للعلماء الصينيين في شهر مايو.
وقال أحد المصادر: "إن قيود التأشيرات الأمريكية الجديدة التي أعلنت الماضي الثلاثاء، على الحكومة الصينية ومسؤولي الحزب الشيوعي الذين تعتقد الولايات المتحدة أنها مسؤولة عن اعتقال أو إساءة معاملة الأقليات المسلمة، قد عززت القضية المتعلقة بالقيود الصينية الجديدة.
وقال المصدر: "هذا ليس شيئًا نريد القيام به ولكن لا يبدو أن لدينا أي خيار".
وتنص القواعد الصينية على تفويض صياغة قائمة بالمؤسسات والجماعات الحقوقية العسكرية الأمريكية ووكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، وإضافة موظفيها إلى القائمة السوداء للتأشيرات، وفقًا للمصادر التي رفضت الكشف عن هويتها.
وتأتي هذه القيود المشددة وسط قلق متزايد في بكين من أن الولايات المتحدة والحكومات الأخرى تستخدم مثل هذه المنظمات للتحريض على الاحتجاجات المناهضة للحكومة في كل من الصين وهونج كونج، كما ستكون انتقاما من قيود التأشيرات الأمريكية ضد الباحثين والمسؤولين الصينيين.
ولم تستجب الإدارة الوطنية للهجرة في الصين، والتي تعمل تحت إشراف وزارة الأمن العام، على الفور إلى طلب عبر الفاكس للتعليق.
وينبع التنافس بين الولايات المتحدة والصين من مجموعة من القضايا بما في ذلك المنافسة التجارية وحقوق الإنسان والمخاوف بشأن الأمن.
واتخذت الولايات المتحدة خطوة كبيرة في مواجهة الصين في مايو عندما أضافت شركة "هواوي" العملاقة في مجال التكنولوجيا الصينية و70 شركة تابعة لها إلى ما يسمى قائمة الكيانات، وحظرت على الشركة الصينية الحصول على المكونات والتكنولوجيا من الشركات الأمريكية دون موافقة الحكومة الأمريكية.
وتشتبه الولايات المتحدة في أن معدات بكين يمكن أن تستخدمها بكين للتجسس، وهو ما تنفيه الشركة الصينية مرارًا وتكرارًا.
وأشارت وزارة التجارة الأمريكية يوم الاثنين، إلى سوء معاملة مسلمي اليوغور وغيرهم في قرارهم، بإضافة 20 مكتبًا للأمن العام الصيني وثماني شركات إلى القائمة السوداء التجارية، بما في ذلك أكبر منتج في العالم لمعدات المراقبة بالفيديو، وهايك فيجين.
وألقت التحركات الأمريكية بظلالها على المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين في واشنطن يومي الخميس والجمعة بين نائب رئيس مجلس الدولة الصيني ليو خه وممثل التجارة الأمريكي روبرت لايتيزر ووزير الخزانة ستيفن منوشين.
وتمضي الولايات المتحدة أيضًا في المناقشات حول القيود المحتملة على تدفقات رأس المال إلى الصين، مع التركيز على استثمارات صناديق المعاشات التقاعدية التابعة للحكومة الأمريكية، حسبما ذكرت بلومبرج.
وبدأت آخر قيود التأشيرة المتبادلة في أبريل عندما ألغيت بعض العلماء الصينيين البارزين تأشيراتهم للولايات المتحدة.
وفي الشهر التالي، أدخلت الولايات المتحدة تشريعات تهدف إلى حظر أي شخص يعمل أو يرعاها الجيش الصيني من الحصول على تأشيرات طالب أو بحث.
ونددت الصين بما تعتبره عملًا عقابيًا للولايات المتحدة ضد مواطنيها.
ويجب على المواطنين الأمريكيين الذين يأملون زيارة البر الرئيسي للصين التقدم بطلب للحصول على تأشيرة دخول. ولا يحتاج حاملو جوازات السفر الأمريكية إلى تأشيرة لدخول هونج كونج.