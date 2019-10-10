كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الانتخابات التشريعية بتونس.. النهضة ستكون أكبر كتلة في البرلمان الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصلت حركة النهضة التونسية على 52 مقعداً فحسب من أصل 217 مقعداً، في الانتخابات التشريعية، وفقًا للنتائج الرسمية الأولية.

وقالت مصادر، إن حركة النهضة، ستكون أكبر كتلة في البرلمان الجديد، إلا أن حصولها على أكبر كتلة سيخلق صعوبات جمة أمامها من أجل بناء ائتلاف حكومي.

ويبدو أن تلك النتائج، إلى جانب نتائج الجولة الأولى من انتخابات رئاسية منفصلة أجريت الشهر الماضي، تؤكد عدم الرضا عن الأحزاب الرئيسية.

وعلى الرغم من أن حزب النهضة احتل المركز الأول، فإنه حصل على مقاعد أقل بواقع 17 مقعداً، مقارنة مع الانتخابات البرلمانية السابقة في عام 2014، عندما جاء في المركز الثاني في تحالف علماني انهار منذ ذلك الحين.

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وكان حزب النهضة عضوا في العديد من الائتلافات الحاكمة منذ ثورة تونس عام 2011 والتي فشلت في تحسين مستويات المعيشة أو الخدمات العامة في الديمقراطية الفتية.

وأي مأزق سياسي ناتج عن البرلمان المنقسم سيعقد جهود تونس لمعالجة المشاكل الاقتصادية المزمنة، بما في ذلك الدين العام الكبير والبطالة التي وصلت نسبتها إلى 15 في المئة.

واحتل حزب قلب تونس، الذي يتزعمه المرشح الرئاسي، نبيل القروي، المركز الثاني بحصوله على 38 مقعداً، بينما حصل حزب التيار الديمقراطي على 22 مقعدا وحزب ائتلاف الكرامة على 21 مقعدا. وشغلت أربعة أحزاب أخرى ما بين أربعة و17 مقعدا لكل منها.

يذكر أنه لا يزال بالإمكان الطعن على النتائج، التي أعلن عنها في بيان لهيئة الانتخابات بثه التلفزيون.