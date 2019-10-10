كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بومبيو: معاملة الصين "للمسلمين" انتهاك هائل لحقوق الإنسان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن معاملة الصين للمسلمين، بما في ذلك اليوغور، في غرب الصين "انتهاك هائل لحقوق الإنسان" وستواصل واشنطن إثارة القضية.

وأضاف بوميبو في مقابلة تلفزيونية مع المذيع الأمريكي PBS: "هذا ليس انتهاكًا هائلًا لحقوق الإنسان، ولكننا لا نعتقد أنه من مصلحة العالم أو الصين الانخراط في هذا النوع من السلوك".

ولدى سؤاله عما إذا كان الرئيس الصيني شي جين بينغ مسؤولًا، أجاب بومبيو: "شي جين بينغ يقود البلاد تمامًا مثل زعيم فصيلة دبابات أو شركة صغيرة أو بلد مسؤول عن الأشياء التي تحدث باسمك".

ومعاقبة بكين على معاملتها للأقليات المسلمة، وسعت الحكومة الأمريكية هذا الأسبوع قائمتها السوداء التجارية لتشمل بعض الشركات الناشئة الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي وأعلنت قيود التأشيرة على الحكومة الصينية ومسؤولي الحزب الشيوعي الذين تعتقد أنهم مسؤولون عن احتجاز أو إساءة معاملة الأقليات المسلمة في مقاطعة شينجيانغ.

ودعا بومبيو يوم الأحد جميع الدول إلى مقاومة مطالب الصين بإعادة الإويغوريين إلى وطنهم، قائلين أن حملة بكين في منطقة شينجيانغ الواقعة في غرب الصين كانت "محاولة لمحو مواطنيها".

ويقول خبراء ونشطاء الأمم المتحدة أن مليون شخص على الأقل من اليوغور، وأعضاء من جماعات الأقليات المسلمة إلى حد كبير، تم احتجازهم في معسكرات في المنطقة النائية.

ونفت الصين أي سوء معاملة لليغور، وقالت: "أن شينجيانغ كانت شأنها الداخلي".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قنغ شوانغ للصحفيين خلال مؤتمر صحفي يومي في الصين: "في الآونة الأخيرة، هاجم الجانب الأمريكي سياسات تشينجيانغ الصينية وشوهها بدعوى الدين وحقوق الإنسان، وأدلى بتصريحات لا أساس لها من الصحة ومخالفة للحقائق".

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وأضاف: "الصين تعرب عن استيائها الشديد ومعارضتها القوية لذلك".

وشجبت السفارة الصينية في واشنطن، في بيان منفصل صدر يوم الثلاثاء، إجراءات التأشيرة وقالت أن الاتهامات الأمريكية بانتهاكات حقوق الإنسان هي "ذرائع مكشوفة" للتدخل في شؤون الصين.

وتعتبر الصين، التي تخوض حربًا تجارية مستمرة منذ 15 شهرًا مع الولايات المتحدة، أن دعم الولايات المتحدة للاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية في هونغ كونغ يتعارض مع سيادتها.

وقال بومبيو: "سنواصل الحديث عن انتهاكات حقوق الإنسان هذه".

وتابع: "كما قال الرئيس في سياق آخر في هونغ كونغ، ونريد التأكد من أن هذه القضايا يتم التعامل معها بطريقة إنسانية."

ولدى سؤاله عن نزاع متزايد حول تغريدة قام بها مسؤول في فريق الرابطة الوطنية لكرة السلة (NBA) يدعم الاحتجاجات في هونغ كونغ، وقال بومبو أن الشركات الأمريكية تستيقظ على مخاطر العمل في الصين.

وأضاف: "أعتقد أن تكلفة السمعة التي تتحملها هذه الشركات ستكون أعلى وأعلى حيث أن ذراع بكين الطويلة تصل إليها وتدمر قدرتها بالنسبة لها وموظفيها، وعلى التحدث بحرية عن آرائهم السياسية ".

