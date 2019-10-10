كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. انفجار قرب مطار لينتس في النمسا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت قناة N-TV الألمانية، في خبر عاجل لها، اليوم الخميس، بوقوع انفجار، اليوم الخميس، بالقرب من مطار لينتس بالنمسا.

وقالت الشرطة النمساوية في بيان لها، إن الانفجار أسفر عن إصابة خمسة أشخاص، بينهم اثنان في حالة خطرة.

وفي سياق آخر، أكد وزير خارجية النمسا الكسندر شالينبرج، أمس، دعم بلاده الكامل لبدء مفاوضات انضمام شمال مقدونيا للاتحاد الأوروبي.

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جاء ذلك خلال لقاء شالينبرج مع رئيس شمال مقدونيا ستيفو بندارفوسكي، اليوم فى العاصمة سكوبيه، حيث تم بحث آخر مستجدات مفاوضات انضمام شمال مقدونيا للاتحاد الأوروبى وعدد من القضايا الإقليمية والدولية.

وبحسب بيان للخارجية النمساوية اليوم الاثنين، أشار شالينبرج إلى أن شمال مقدونيا استوفت جميع الشروط اللازمة لخطوة التكامل مع الاتحاد الأوروبى من خلال إجراء عدد من الإصلاحات الرئيسية الهامة فى السنوات الأخيرة، وأكد الوزير النمساوى أن اتفاق بريسبا بين شمال مقدونيا واليونان يعد أيضًا نموذجًا للمنطقة بأكملها فى حل النزاعات الثنائية.

والتقى شالينبرج أيضا مع رئيس الوزراء بشمال مقدونيا زوران زئيف ووزير الخارجية نيكولا ديميتروف ونائب رئيس الوزراء بوجار عثماني، كما شهدت المباحثات الاحتفال بالذكرى الخامسة والعشرين للعلاقات الدبلوماسية بين النمسا وشمال مقدونيا.

