كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استطلاع رأي يكشف زيادة ثراء أغنياء الصين رغم حرب التعريفة الجمركية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجد استطلاع سنوي لأغنى رجال الأعمال الصينيين أنهم أصبحوا أكثر ثراءً هذا العام على الرغم من حرب التعريفة الجمركية مع واشنطن وتباطؤ النمو الاقتصادي.

قال تقرير هورون اليوم الخميس، إن متوسط القيمة الصافية لأغنى 1800 شخص في الصين ارتفع بنسبة 10% عن عام 2018 إلى 1.4 مليار دولار.

كان جاك ما، الذي تقاعد الشهر الماضي كرئيس لمجلس إدارة شركة التجارة الإلكترونية العملاقة علي بابا، في المرتبة الأولى بقيمة 39 مليار دولار.

وجاء ما هواتنغ من شركة تينسنت، وهي شركة للألعاب ووسائل التواصل الاجتماعي، في المرتبة الثانية بـ37 مليار دولار. وعكست النتائج الأهمية المتزايدة لسوق المستهلكين في الصين في وقت تسببت فيه زيادة الرسوم الجمركية في الولايات المتحدة في ضرب التصنيع الموجه نحو التصدير. ارتفع عدد رجال الأعمال المدرجين في القائمة من قطاعي التكنولوجيا والأدوية والصناعات الغذائية بينما انخفض قطاع الصناعة. قد تحسن نشاط المصانع في الصين في سبتمبر قبل محادثات مع واشنطن تهدف إلى إنهاء حرب التعريفة الجمركية. أظهرت الدراسات الاستقصائية الصادرة الاثنين من قبل مجموعة صناعية ومجلة أعمال تحسنًا، على الرغم من أن المكاسب كانت صغيرة. قال الاتحاد الصيني للوجستيات والمشتريات، إنه ارتفع مؤشر مديري المشتريات لديه إلى 49.8 من 49.5 في أغسطس على مقياس 100 نقطة حيث تدل الارقام التي تقل عن 50 عن تقلص. Advertisements

وقالت مجلة كايكسين إن مؤشرها ارتفع إلى 51.4 من 50.4.