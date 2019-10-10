كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استطلاع رأي يكشف زيادة ثراء أغنياء الصين رغم حرب التعريفة الجمركية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وجد استطلاع سنوي لأغنى رجال الأعمال الصينيين أنهم أصبحوا أكثر ثراءً هذا العام على الرغم من حرب التعريفة الجمركية مع واشنطن وتباطؤ النمو الاقتصادي.
قال تقرير هورون اليوم الخميس، إن متوسط القيمة الصافية لأغنى 1800 شخص في الصين ارتفع بنسبة 10% عن عام 2018 إلى 1.4 مليار دولار.
كان جاك ما، الذي تقاعد الشهر الماضي كرئيس لمجلس إدارة شركة التجارة الإلكترونية العملاقة علي بابا، في المرتبة الأولى بقيمة 39 مليار دولار.
وعكست النتائج الأهمية المتزايدة لسوق المستهلكين في الصين في وقت تسببت فيه زيادة الرسوم الجمركية في الولايات المتحدة في ضرب التصنيع الموجه نحو التصدير.
ارتفع عدد رجال الأعمال المدرجين في القائمة من قطاعي التكنولوجيا والأدوية والصناعات الغذائية بينما انخفض قطاع الصناعة.
قد تحسن نشاط المصانع في الصين في سبتمبر قبل محادثات مع واشنطن تهدف إلى إنهاء حرب التعريفة الجمركية.
أظهرت الدراسات الاستقصائية الصادرة الاثنين من قبل مجموعة صناعية ومجلة أعمال تحسنًا، على الرغم من أن المكاسب كانت صغيرة.
قال الاتحاد الصيني للوجستيات والمشتريات، إنه ارتفع مؤشر مديري المشتريات لديه إلى 49.8 من 49.5 في أغسطس على مقياس 100 نقطة حيث تدل الارقام التي تقل عن 50 عن تقلص.
من المقرر أن يجتمع المفاوضون في واشنطن الأسبوع المقبل، لكن لم تكن هناك أي إشارة على إحراز تقدم نحو إنهاء النزاع، الذي يهدد بتقويض النمو الاقتصادي العالمي إلى الركود.
وقال الاقتصاديون في سيتي جروب في تقرير "لا نتوقع حدوث تقدم كبير.. حتى لو كان هناك وقف لإطلاق النار، فإن الضرر قد حدث بالفعل جزئيًا بسبب عدم اليقين في الأعمال".
يزيد نشاط المصانع الضعيف من الضغوط على القادة الصينيين لدعم النمو الاقتصادي. لكنهم قاوموا مطالب الولايات المتحدة بتراجع خطط تطوير الصناعات التكنولوجية التي تقودها الدولة والتي تقول واشنطن وشركاء تجاريون آخرون إنها تنتهك وعود بكين بفتح الأسواق.
ووصف الاتحاد بيانات سبتمبر بأنها انتعاش في مجال التصنيع مشيرا الي إن "ثقة الأعمال تظهر علامات الاستقرار"، لكن خبراء الارصاد يحذرون من أن النشاط الاقتصادي الصيني من المرجح أن يتراجع على المدى الطويل.
تزدهر طفرة البناء، ومن غير المرجح أن تخفف الجهات التنظيمية الصينية التي ترغب في تقليل الاعتماد على الديون لدفع النمو من قيود الإقراض. لقد تجنبت بكين اتباع الولايات المتحدة وأوروبا في خفض أسعار الفائدة لتحفيز النشاط.
انخفض مؤشر منفصل من قبل اتحاد صناعات الخدمات إلى 53.8 من 53.7 في أغسطس مع فتور نشاط البناء.
وقال كابيتال إيكونوميكس في تقرير "من غير المرجح أن يمثل هذا بداية تحول.. ليس فقط أن الطلب العالمي سيضعف أكثر، ولكن التراجع الذي طال انتظاره في بناء العقارات بدأ في العمل".