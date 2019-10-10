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قال محمد يتيم وزير الشغل والإدماج المهني السابق، صباح اليوم الخميس، خلال حفل تسليم المهام للوزير الجديد محمد أمكراز، إن أهم شيء سيواجهه هذا الأخير، هو اتهام وزارة الشغل بأنها تشغل الناس.
وأوضح يتيم، أن وزارة الشغل والإدماج المهني تفكر في السياسات والبرامج، مضيفا، “التشغيل مسألة ترتبط بالاقتصاد والتنمية وبفاعلين آخرين، وهي التي تنسق أعمال اللجنة الوزارية للتشغيل، وشرف لها أن تتهم بتشغيل الناس”.
ويرى الوزير السابق أن “الوزارة قامت بالشيء الكثير”، وأوصى يتيم رفيقه في الحزب، الوزير الجديد، باعتماد الكفاءة والمردودية والعطاء في التدبير، مؤكدا أنه المعيار الوحيد الذي اشتغل به.
وشدد يتيم على أن الوزير في نهاية المطاف يدبر التوجهات الكبيرة، مشيدا بخصال أمكراز، وقال إنه حقوقي ومناضل يؤطر شباب الحزب، مضيفا، “هو أهل للثقة الملكية، وهو طاقة شبابية”.
كانت هذه تفاصيل خبر يتيم: أصعب شيء سيواجهه الوزير “أمكراز” هو اتهام الوزارة بأنها تشغل الناس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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