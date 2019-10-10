فاطمة عاطف أفضل ممثلة في مهرجان مالمو في السويد

نالت الممثلة، فاطمة عاطف، جائزة أفضل ممثلة في مهرجان مالمو للسينما العربية في دورته الأخيرة عن دورها في فيلم “مباركة.”

وتسلم الجائزة المخرج محمد زين الدين، عوض عاطف، الغائبة عن المهرجان، الذي اختتمت فعاليات دورته التاسعة، يوم أمس الأربعاء.

وتلعب فاطمة عاطف، في العمل، الذي يمتد إلى أزيد من ساعة ونصف الساعة، دور البطولة، عبر تجسيدها شخصية “مباركة” المحورية في الفيلم، الصادر عام 2018.

وسبق أن نالت فاطمة عاطف بفضل الدور نفسه جائزة أول دور نسائي في الدورة الأخيرة من المهرجان الوطني للفيلم في طنجة.