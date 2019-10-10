خديجة المرضي تحقق إنجازا تاريخيا للملاكمة النسوية المغربية في بطولة العالم بروسيا

تواصل الملاكمة المغربية المتألقة، خديجة المرضي، بطلة المغرب وإفريقيا، مسيرتها الموفقة في بطولة العالم للملاكمة، التي تقام حاليا بمدينة أولان أودي الروسية، وذلك بعد أن بلغت دور النصف النهائي، للمرة الأولى في مسيرتها وفي تاريخ الملاكمة النسوية المغربية.
وتفوقت المرضي، إبنت مدينة الدار البيضاء، في نزالها الصعب، في دور ربع النهائي، على بطلة تركيا، ديمير سينور، التي تعتبر حاملة للقب العالمي في وزن المتوسط middle، وواحدة من أبرز المرشحات لتتويج بالبطولة العاليمة.
خديجة المرضي، أظهرت “شراسة” كبيرة في مواجهة بطلة العالم، وأكدت بأنها بطلة من العيار الثقيل، بعد أن سجلت العديد من النقاط في رأس خصمتها، وأقنعت الحكام بمنحها أفضلية في 3 جولات، بينما تم منح الأفضلية للملاكمة التركية في جولتين اثنتنين، لينتهي النزال بفوز حاملة القفاز المغربي بثلاثة جولات مقابل جولتين.
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