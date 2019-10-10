حامي الدين: تعيين “أمكراز” وزيرا اعتراف من الملك بالدور الكبير لشبيبة الـPJD

عقب تعيين الكاتب الوطني لشبيبة العدالة والتنمية، محمد أمكراز، وزيرا للشغل والإدماج المهني، قال القيادي في الحزب عبد العالي حامي الدسين، إنه “بعيدا عن بعض التحليلات المغرقة في نظرية المؤامرة، اليوم يتم الاعتراف من أعلى قمة هرم الدولة بالدور الكبير، الذي تقوم به شبيبة العدالة والتنمية”.

وأوضح حامي الدين، في تدوينة في “فايسبوك”، أن الاعتراف بالشبيبة جاء “كمنظمة وطنية كبيرة نجحت في تأطير آلاف الشباب المغاربة، وتربيتهم على قيم الالتزام، والعمل، والتضحية، والمشاركة السياسية، والنضال الديمقراطي، وتحصينهم من تيارات الغلو، والتطرف، واتجاهات الانعزال، والعدمي”.

ويرى حامي الدين أن “تعيين الأخ محمد أمكراز وزيرا في الحكومة المعدلة، إشارة سياسية في هذا الاتجاه”.

واعتبر القيادي ذاته أن المفروض على الشبيبة، ومكتبها الوطني “التقاط هذه الإشارة من أجل مضاعفة الجهود، والمزيد من الإبداع في تأطير الشباب المغربي، وإدماجهم في دينامية التدافع السياسي، على أرضية أطروحة البناء الديمقراطي، والاستمرار كضمير للحزب، وللشبيبة المغربية”.