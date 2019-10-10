مصرع عامل في ورشة بناء وسط البلاد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقي عامل مصرعه، في الأربعينيات من العمر، مصرعه إثر سقوطه عن ارتفاع في ورشة بناء بمدينة رعنانا، وسط البلاد، بعد ظهر اليوم الخميس.
وأفاد الناطق بلسان "نجمة داوود الحمراء" إن "الطواقم الطبية وصلت إلى المكان لتجد عامل بناء سقط عن ارتفاع شاهق وتم إقرار وفاته في المكان".
وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث وأبلغت ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) بالحادث وفقا للمقتضى.
ووفقا للمعطيات المتوفرة فإنه بمصرع العامل، اليوم، ارتفع عدد ضحايا حوادث العمل في البلاد منذ مطلع العام الجاري 2019 إلى 68 قتيلا غالبتهم سقطوا في في فرع البناء.
وازدادت حوادث العمل بوتيرة خطيرة، من حيث ارتفاع أعداد القتلى والإصابات في ورشات العمل وخاصة فرع البناء.
يذكر أن غالبية ضحايا حوادث العمل في البلاد هم فلسطينيون وأجانب.
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