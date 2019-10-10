شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الليبي يُحذر من تسفير أردوغان إرهابيي سوريا إلى طرابلس والان مع التفاصيل

قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد يعمل على إرسال الإرهابيين من سوريا إلى ليبيا، عبر موانئ ومطارات طرابلس، ومصراتة، وزوارة.

وأضاف المسماري، في مؤتمر صحافي مساء الأربعاء ببنغازي، تعليقاً على بدء تركيا عملية عسكرية في سوريا، أن إرسال أردوغان الإرهابيين إلى ليبيا سيشكل خطراً كبيراً على مستقبل البلاد، وفق ما نقل موقع قناة "218" الليبية، اليوم الخميس.

وأكد المسماري، أن تركيا تغزو سوريا وتقتحم أراضٍ عربية، مشيراً إلى إطلاق سراح أعداد كبيرة من الإرهابيين من السجون، وباتوا في أيدي الأتراك.