شكرا لقرائتكم خبر عن عملية تركيا شمال سوريا تضعف القدرة على حماية سجون تضم عناصر داعش والان مع التفاصيل
قال مسؤول كردي سوري إن الهجوم التركي على شمال شرق سوريا سيضعف القدرة على حراسة سجون تضم مقاتلي الدولة الإسلامية.
وكانت الإدارة الذاتية الكردية في سوريا قالت اليوم الخميس، تشرين الأول 10، 2019، إن تركيا قصفت سجن يضم مقاتلين من تنظيم الدولة الإسلامية من أكثر من 60 دولة.
وذكرت الإدارة الكردية الذاتية أن ذلك بأنه محاولة واضحة لمساعدتهم على الفرار.
هذا ولم يصدر تعليق بعد من تركيا حول الموضوع حتى لحظة كتابة الخبر.
وأكدت الإدارة في بيان أن القصف استهدف مساء أمس الأربعاء جزءا من سجن جركين في مدينة القامشلي.
وتابع البيان أن هذه الهجمات على سجون تضم إرهابيين من التنظيم ستؤدي إلى كارثة قد لا يتمكن العالم من التعامل مع تبعاتها لاحقا.
ولم يكشف البيان تفاصيل أخرى.
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