شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. جندي أمريكي يروي فظائع الجنود الأتراك شمال سوريا والان مع التفاصيل

كشف جندي أميركي لفوكس نيوز فظائع القوات التركية في سوريا.

وبدأت تركيا، أمس، عمليات عسكرية في مناطق شمال سوريا ضد قوات سوريا الديمقراطية.

وأدى القصف إلى مقتل وإصابة عدد من المدنيين إضافة إلى نزوح الآف.

ويروي الجندي الأمريكي، في المقطع التالي، فظائع القوات التركية في الشمال السوري.

وتحدث الجندي عن نقض تركيا لما كانت قد اتفقت عليه مع الأكراد.



