شكرا لقرائتكم خبر عن رفض روسي وألماني وإيطالي للعملية التركية في سوريا والان مع التفاصيل

تتواصل ردود الفعل الدولية الرافضة للعملية العسكرية التركية في شمال سوريا. ووفق متابعة إن "الخارجية الإيطالية اعتبرت أن العملية العسكرية في تركيا غير مقبولة ودعت لوقف فوري لإطلاق النار Advertisements وذكرت الخارجية الروسية أن "لافروف سيدعو إلى محادثات مباشرة بين دمشق وأنقرة". أما الخارجية الألمانية دعت تركيا لوقف عمليتها العسكرية في سوريا. وكانت صحيفة الاتحاد الإماراتية ذكرت أن "لا دولة في العالم أيدت سواء بشكل مباشر، أو غير مباشر، العملية العسكرية التي بدأت تركيا تنفيذها شمال شرق سوريا. بل على العكس، صدرت دعوات من معظم الدول، بما في ذلك «حلفاء تركيا»، تطالب بعدم القيام بهذه العملية لاعتبارات كثيرة، أهمها المخاوف من مأساة نزوح جديدة، والمخاطر بعودة تنظيم «داعش» الإرهابي الذي تم القضاء عليه بعد معارك دامية في المنطقة".

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