شكرا لقرائتكم خبر عن خارجية إيران تدعو تركيا إلى وقف فوري لعملياتها شمال سوريا والان مع التفاصيل
دعت وزارة الخارجية الإيرانية، تركيا إلى وقف فوري لعملياتها العسكرية وسحب الجيش التركي خارج الأراضي السورية.
وقالت خارجية إيران: نشعر بقلق شديد من تداعيات العمليات العسكرية التركية في الشمال السوري خاصة على المدنيين.
وشنت تركيا أمس عملية عسكرية على مناطق قوات سوريا الديمقراطية شمال سوريا.
وأدى القصف التركي المتواصل إلى نزوح كبير في أوساط المدنيين.
واليوم قالت الإدارة الذاتية الكردية في سوريا إن تركيا قصفت سجن يضم مقاتلين من تنظيم الدولة الإسلامية من أكثر من 60 دولة.
وذكرت الإدارة الكردية الذاتية أن ذلك بأنه محاولة واضحة لمساعدتهم على الفرار.
هذا ولم يصدر تعليق بعد من تركيا حتى لحظة كتابة الخبر.
وأكدت الإدارة في بيان أن القصف استهدف مساء أمس الأربعاء جزءا من سجن جركين في مدينة القامشلي.
وتابع البيان أن هذه الهجمات على سجون تضم إرهابيين من التنظيم ستؤدي إلى كارثة قد لا يتمكن العالم من التعامل مع تبعاتها لاحقا.
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