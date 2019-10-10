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الأكراد يتهمون تركيا بقصف سجن يضم عناصر داعش لمساعدتهم على الهروب

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قالت الإدارة الذاتية الكردية في سوريا اليوم الخميس، تشرين الأول 10، 2019، إن تركيا قصفت سجن يضم مقاتلين من تنظيم الدولة الإسلامية من أكثر من 60 دولة.

 

 وذكرت الإدارة الكردية الذاتية أن ذلك بأنه محاولة واضحة لمساعدتهم على الفرار.

 

هذا ولم يصدر تعليق بعد من تركيا حتى لحظة كتابة الخبر.

 

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وأكدت الإدارة في بيان أن القصف استهدف مساء أمس الأربعاء جزءا من سجن جركين في مدينة القامشلي.

 

وتابع البيان أن هذه الهجمات على سجون تضم إرهابيين من التنظيم ستؤدي إلى كارثة قد لا يتمكن العالم من التعامل مع تبعاتها لاحقا.

 

ولم يكشف البيان تفاصيل أخرى.

 

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