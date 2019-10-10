شكرا لقرائتكم خبر عن مسلحون يطردون بالقوة معلمي وطلاب إحدى مدارس تعز والان مع التفاصيل

أقدم مسلحون، على طرد معلمي وطلاب إحدى المدارس بمحافظة تعز، بالقوة.

وبحسب مصادر وفقا "اليمن العربي"، فإنه "لليوم الثالث علي التوالي، أغلقت جماعة مسلحة بتعز وطردت بقوة السلاح معلمي وطلاب مدرسة الثلايا بالمحصاب - مديرية المظفر.

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وتظاهر الطلاب والمعلمون يإحراق إطارات السيارات في الشارع العام أمام المبني إحتجاجآ علي منعهم من مواصلة دراستهم في المبني الذي بداوا شهرهم الدراسي الأول فيه.

فيما حمل أولياء أمور الطلبة :يحملون الجهات المختصة في السلطة المحلية والتربية المسؤولة الكاملة عن ضياع مستقبل أبنائهم الدراسي .