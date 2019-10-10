شكرا لقرائتكم خبر عن حجة.. التحالف يستهدف مواقع للمليشيا في حرض الحدودية والان مع التفاصيل

شنت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الخميس، تشرين الأول 10، 2019 غارات على مواقع للمليشيا في محافظة حجة شمال غربي اليمن.

وقالت مصادر محلية إن مواقع للمليشيا في مناطق متفرقة من مديرية حرض الحدودية مع المملكة العربية السعودية ت عرضت لقصف جوي عنيف.

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وأضافت المصادر أن القصف تزامن مع تحليق مكثف للمقاتلات الحربية في أجواء المديرية.

ولم تتوفر على الفور معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف.

وكثف التحالف غاراته على مواقع وتجمعات المليشيا في عدد من المحافظات اليمنية خلال الساعات القليلة الماضية.