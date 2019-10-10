شكرا لقرائتكم خبر عن المليشيا تتعمد تكديس الأسلحة بمنازل المواطنين بالحديدة والان مع التفاصيل

تتعمد المليشيات الحوثية ونتيجة لسلوكها الاجرامي تكديس وتخزين الأسلحة والقذائف الخاصة بها في المناطق المأهولة بالسكان غير آبهة بالأخطار التي تهدد حياة المواطنين وممتلكاتهم نتيجة انفجارات تلك المخازن.

كما حدث في احدى قرى حيس بمحافظة الحديدة وقد أدى الانفجار الى تدمير المنزل بالكامل متسبباً في حالة هلع في أوساط سكان القرية والقرى المحيطة.

وفي التفاصيل، دوى انفجار شديد في شمال منطقة حيس محافظة الحديدة ، تلته انفجارات متفرقة استمرت لأكثر من ساعة وتصاعدت النيران وسحب دخان في سماء المنطقة.

واكد مصدر عسكري ميداني ان الانفجارات التي دوت كانت ناتجة عن انفجار شديد في أحد منازل قرية بيت بيش في شمال حيس كانت تتخذه مليشيات الحوثي مخزنا لتكديس الأسلحة والذخائر ..

وأوضح المصدر ان تكديس المليشيات للأسلحة داخل منازل المواطنين واستمرار تصعيد خروقاتها وتحشيد عناصرها الى مناطق التماس دلائل واضحة تؤكد عن عدم جديتها لتنفيذ بنود اتفاق استوكهولهم، وانها تستعد لتفجير الوضع عسكريا في الساحل الغربي.

هذا وسبق ان قامت مليشيات الحوثي باستخدام منازل داخل مدينة الحديدة وفي أوساط الأحياء المكتظة بالسكان مما تسبب في مقتل واصابة العشرات من المواطنين الأبرياء.

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وكانت مصادر أكدت دوى انفجار شديد في شمال منطقة حيس محافظة الحديدة ، تلته انفجارات متفرقة استمرت لأكثر من ساعة وتصاعدت النيران وسحب دخان في سماء المنطقة.

واكد مصدر عسكري ميداني ان الانفجارات التي دوت صباح اليوم كانت ناتجة عن انفجار شديد في أحد منازل قرية بيت بيش في شمال حيس كانت تتخذه مليشيات الحوثي مخزنا لتكديس الأسلحة والذخائر.

ولفت المصدر إلى ان المليشيات الحوثية ونتيجة لسلوكها الاجرامي تتعمد تكديس وتخزين الأسلحة والقذائف الخاصة بها في المناطق المأهولة بالسكان غير آبهة بالأخطار التي تهدد حياة المواطنين وممتلكاتهم نتيجة انفجارات تلك المخازن.

كما حدث اليوم في احدى قرى حيس وقد أدى الانفجار الى تدمير المنزل بالكامل متسبباً في حالة هلع في أوساط سكان القرية والقرى المحيطة.

وأوضح المصدر ان تكديس المليشيات للأسلحة داخل منازل المواطنين واستمرار تصعيد خروقاتها وتحشيد عناصرها الى مناطق التماس دلائل واضحة تؤكد عن عدم جديتها لتنفيذ بنود اتفاق استوكهولهم، وانها تستعد لتفجير الوضع عسكريا في الساحل الغربي.

هذا وسبق ان قامت مليشيات الحوثي باستخدام منازل داخل مدينة الحديدة وفي أوساط الأحياء المكتظة بالسكان مما تسبب في مقتل واصابة العشرات من المواطنين الأبرياء.