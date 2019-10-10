شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثية تستهدف بأسلحة مختلفة مواقع المشتركة بالدريهمي في الحديدة والان مع التفاصيل

استهدفت مليشيات الحوثي المدعومة من إيران بالأسلحة المتوسطة والأسلحة القناصة مواقع القوات المشتركة في مديرية الدريهمي جنوبي مدينة الحديدة غرب اليمن .. وأفاد مصدر عسكري ميداني أن المليشيات استهدفت المواقع التي تتمركز فيها القوات شرق المديرية قذائف مدفعية الهاوزر وقذائف آر بي جي. وأضاف المصدر أن عناصر المليشيا استهدفت مواقع متفرقة للقوات المشتركة بالأسلحة المتوسطة عيار 12.7 وبسلاح معدل البيكا وبسلاح 14.5.

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