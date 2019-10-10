شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. أعنف هجوم على مواقع المشتركة بالحديدة والقوات تتصدى والان مع التفاصيل

شنت مليشيات الحوثي الموالية لإيران أعنف هجوم على مواقع القوات المشتركة في مديرية التحيتا جنوبي الحديدة ، مستخدمة قذائف المدفعية الثقيلة وبمختلف أنواع الأسلحة . وأفادت مصادر عسكرية ميدانية عن قيام المليشيات بشن هجوم واسع ومتزامن على مواقع القوات المشتركة شمال التحيتا وجنوبها ، واستخدمت خلاله قذائف مدفعية الهاون الثقيل عيار 120 ومدفعية الهاوزر ومدفعية B10 . Advertisements وأضافت المصادر أن المليشيات استخدمت الأسلحة الثقيلة م.ط من عيار 23 والأسلحة المتوسطة من عيار 12,7 وعيار 14.5 وبأسلحة معدلات البيكا بشكل مكثف . وأردفت المصادر أن القوات المشتركة تصدت للهجوم بكل شجاعة واستبسال ، وتمكنت من كسر الهجوم ودحر عناصر المليشيات وتكبيدها خسائر فادحة في العتاد والأرواح . وفي الأثناء تقوم القوات المشتركة بعمليات تمشيط واسعة في الأطراف الجنوبية والأطراف الشمالية للتحيتا لملاحقة فلول وعناصر المليشيا التي هاجمت المواقع ولاذت بالفرار تجر ورائها أذيال الهزيمة والخسائر الفادحة في صفوفها .

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