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الحوثية تواصل إنتهاكاتها وتقصف الأحياء السكنية في التحيتا بالحديدة

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واصلت المليشيات الحوثية ذراع إيران في اليمن إنتهاكاتها اليومية بقصف واستهداف الأحياء السكنية الواقعة وسط مديرية التحيتا جنوبي محافظة الحديدة غرب اليمن بشكل عشوائي وهستيري.

 

وذكرت مصادر محلية في التحيتا أن المليشيا أطلقت عدداً من القذائف المدفعية صوب منازل المواطنين في الأحياء السكنية وسط المدينة ، كما طالت قذائف ونيران المليشيات منازل أخرى للسكان في القرى الواقعة بأطراف المديرية.

 

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وأوضحت المصادر أن القصف الحوثي خلف أضراراً بالغة بعدد من المنازل المأهولة بالسكان ، جراء الإستهداف العشوائي بالقذائف المدفعية التي أطلقتها .

 

وأبدى سكان التحيتا تخوفهم من الإنتهاكات التي تقوم بها المليشيات الحوثية المتمثلة بعمليات القصف والإستهداف ، والتي أوقعت عشرات القتلى والجرحى من المواطنين في مناطق ومديريات مختلفة من محافظة الحديدة ، معظمهم من النساء والأطفال وكبار السن.

 

وتستمر المليشيات الإرهابية الحوثية بخروقاتها المتعاقبة ليلاً ونهاراً في مختلف مديريات ومناطق محافظة الحديدة رفضاً منها الإلتزام بالهدنة الأممية وإتفاقية السويد التي تنص على وقف إطلاق النار والعمليات العسكرية في الحديدة.

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