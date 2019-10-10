اليوم.. ناشئو العراق يقصون شريط البطولة الاسيوية للملاكمة في الفجيرة

2019-10-10 | 12:33
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يبدأ اليوم منتخب العراق للناشئين بالملاكمة مشوارهم في بطولة اسيا التي ستنطلق احداثها في امارة الفجيرة وتستمر لثمانية ايام متواصلة بمشاركة واسعة بلغت 26 دولة من مختلف انحاء القارة الصفراء.
وستشهد قاعة "نوفوتيل" بمقر اقامة الوفود اقامة حفل الافتتاح في الساعة السادسة مساء اليوم بحضور ممثلي الدول المشاركة.
وقال رئيس الوفد العراقي عضو الاتحاد المركزي للملاكمة رعد خريبط في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، ان "العراق يشارك في هذه البطولة بسبعة اوزان مختلفة اذ تم اختيار اللاعبين المشاركين على وفق النتائج المتحققة في بطولة العراق".
واضاف خريبط، ان "الهدف الاساس من هذه المشاركة هو الاحتكاك مع المدارس العالمية التي تشارك في هذه البطولة كون الناشئين يفتقرون الى عامل الخبرة لعدم وجود معسكرات كافية سواء داخلية او خارجية وبالتالي المشاركة في مثل هكذا محافل تصب في مصلحة الملاكمة العراقية".
واشار الى ان "الاهداف لا تلغي الطموحات بحرصنا على العودة متوجين بالأوسمة الملونة سيما وان اللاعبين تحدوهم رغبة كبيرة للفوز ورفع راية العراق".
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