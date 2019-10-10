بعد انقطاع الانترنت.. كيف قطع محترفو اسود الرافدين تذاكرهم للبصرة؟

2019-10-10 | 12:23
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تسبب انقطاع الانترنت في العراق خلال الأسبوع الماضي، بمشكلة إدارية للمنتخب الوطني، لا سيما الامر المتعلق بقطع تذاكر اللاعبين المحترفين من اجل وصولهم الى العراق وخوض مباراة هونغ كونغ في التصفيات المزدوجة المؤهلة الى "كأس العالم 2022 كأس آسيا 2023".
وفي هذا الصدد، قال وسيط اللاعبين زيد ياسين في حديث لـ الخليج 365، إنه "بعد الاحداث الأخيرة في العراق ومع انطلاق التظاهرات وتوقف خدمة الانترنت، تأخر اتصال المدير الإداري للمنتخب الوطني باسل كوركيس باللاعبين المحترفين المتواجدين خارج العراق".
وأوضح بالقول، "اتصلت بكوركيس وتبين ان الانترنت كان منقطعا بشكل تام، بالتالي فإنه لن يتمكن من قطع التذاكر، لذلك أوصلت هذه الرسالة الى اللاعبين المحترفين مثل جيلوان حمد وريبين سولاقا واحمد ياسين وجستن ميرام من اجل قطع التذاكر والتوجه الى البصرة".
وبين أن "احمد ياسين تعرض للإصابة، الامر الذي منعه من الالتحاق بصفوف المنتخب، وايضاً فإن اللاعب جستن ميرام أراد الحضور الى البصرة لكنه لم يتمكن من ذلك في نهاية الامر، لكن جيلوان وريبين تمكنوا من الوصول يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين".
وسيواجه المنتخب الوطني، ضيفه هونغ كونغ على ملعب البصرة الدولي في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم الخميس.
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