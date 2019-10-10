بعد انقطاع الانترنت.. كيف قطع محترفو اسود الرافدين تذاكرهم للبصرة؟

وكان اتصال المدير الإداري للمنتخب الوطني باسل كوركيس، باللاعبين المحترفين عن طريق تطبيق "واتس آب"، حيث عادة ما يكون قطع التذاكر والتواصل مع اللاعبين بهذه الطريقة، لكن ارقام بعض اللاعبين لا تعمل دون "واتس آب"، بالتالي فإنه كان من العب جداً التواصل معهم.وفي هذا الصدد، قال وسيط اللاعبين زيد ياسين في حديث لـ الخليج 365، إنه "بعد الاحداث الأخيرة في العراق ومع انطلاق التظاهرات وتوقف خدمة الانترنت، تأخر اتصال المدير الإداري للمنتخب الوطني باسل كوركيس باللاعبين المحترفين المتواجدين خارج العراق".

وأوضح بالقول، "اتصلت بكوركيس وتبين ان الانترنت كان منقطعا بشكل تام، بالتالي فإنه لن يتمكن من قطع التذاكر، لذلك أوصلت هذه الرسالة الى اللاعبين المحترفين مثل جيلوان حمد وريبين سولاقا واحمد ياسين وجستن ميرام من اجل قطع التذاكر والتوجه الى البصرة".



وبين أن "احمد ياسين تعرض للإصابة، الامر الذي منعه من الالتحاق بصفوف المنتخب، وايضاً فإن اللاعب جستن ميرام أراد الحضور الى البصرة لكنه لم يتمكن من ذلك في نهاية الامر، لكن جيلوان وريبين تمكنوا من الوصول يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين".

وسيواجه المنتخب الوطني، ضيفه هونغ كونغ على ملعب البصرة الدولي في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم الخميس.

