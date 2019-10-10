اليوم.. اسود الرافدين في مواجهة هونغ كونغ بتصفيات المونديال

2019-10-10 | 12:02
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يحتضن ملعب البصرة الدولي "جذع النخلة"، مساء اليوم الخميس، مباراة المنتخب الوطني أمام ضيفه منتخب هونغ كونغ في الجولة الثانية من التصفيات المزدوجة المؤهلة الى نهائيات (كأس العالم 2022 & كأس آسيا 2023).
ومن المؤمل ان يدخل كاتانيتش المباراة بالتشكيل التالي:
حراسة المرمى: محمد حميد.
خط الدفاع: علي عدنان - احمد ابراهيم - سعد ناطق - علاء مهاوي.
خط الوسط: صفاء هادي - امجد عطوان - بشار رسن - ابراهيم بايش.
خط الهجوم: علاء عبد الزهرة - مهند علي.
وستقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت بغداد.
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