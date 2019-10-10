اليوم.. اسود الرافدين في مواجهة هونغ كونغ بتصفيات المونديال

رياضة 2019-10-10 | 12:02 797 مشاهدة يحتضن ملعب البصرة الدولي "جذع النخلة"، مساء اليوم الخميس، مباراة المنتخب الوطني أمام ضيفه منتخب هونغ كونغ في الجولة الثانية من التصفيات المزدوجة المؤهلة الى نهائيات (كأس العالم 2022 & كأس آسيا 2023).



ومن المؤمل ان يدخل كاتانيتش المباراة بالتشكيل التالي: ويسعى منتخب اسود الرافدين الى حصد الفوز الأول في التصفيات بعد تعادله في مباراته الأولى امام البحرين 1-1 في المنامة، حيث تأمل كتيبة كاتانيتش في تحسين ترتيبها بالمجموعة الثالثة والوصول الى النقطة الرابعة للارتقاء الى صدارة او وصافة الترتيب، إذ يقف المنتخب الوطني في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة بالتساوي مع هونغ كونغ وكمبوديا وخلف البحرين وإيران.ومن المؤمل ان يدخل كاتانيتش المباراة بالتشكيل التالي: حراسة المرمى: محمد حميد. خط الدفاع: علي عدنان - احمد ابراهيم - سعد ناطق - علاء مهاوي. Advertisements خط الوسط: صفاء هادي - امجد عطوان - بشار رسن - ابراهيم بايش. خط الهجوم: علاء عبد الزهرة - مهند علي. وكان وزير الشباب والرياضة احمد رياض، قد اعلن تخصيص 20 حافلة لنقل المشجعين من بغداد الى البصرة. وستقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت بغداد.



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