للرجل... تناول هذه الثمرة يوميا لزيادة الخصوبة بنسبة 50%!

كشفت دراسة بريطانية حديثة أن تناول البندورة يومياً يحسّن الحيوانات المنوية، ما يرفع خصوبة الرجال بنسبة 50%.

وأكّد الباحثون أن "الليكوبين" المسؤول عن لون البندورة يقلل ضغط الدم وخطر الإصابة بسرطان البروستات، كما يرفع قدرة الحيوانات المنوية على السباحة بشكل أسرع، وذلك بعد 3 أشهر من تناول ملعقتين كبيرتين من معجون البندورة في اليوم.

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ووضع الباحثون الليكوبين في حبوب تناولها 600 رجل شاركوا في الدراسة راوحت أعمارهم بين 19-32 عاماً، يعاني نصفهم من سوء صحة الحيوانات المنوية، وخلال 12 أسبوعاً شهدوا تحسناً بنحو 50% في النوعية وعدد وحجم الحيوانات المنوية.

وقال قائد الدراسة أستاذ علم الذكورة بجامعة شيفيلد آلان باسي: "شهدنا نتائج هائلة في الحيوانات المنوية لمتناولي البندورة.. كان التحسن في الشكل والحجم والنوعية مثيراً للدهشة".